В Арктике найдены гигантские кучи пластика

Исследователи из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия) опубликовали доклад о том, что в арктических льдах содержится в два раза больше микропластика, чем считалось раньше.

В ходе арктических экспедиций 2014 и 2015 годов ученые брали пробы льда по Трансарктическому течению, идущему от Аляски до Шпицбергена и Гренландии, а также проливу Фрама.

Образцы проанализировали с помощью инфракрасного спектрометра и определили, что каждый литр льда содержит до 12 тыс. частиц пластика, что вдвое больше, чем считалось ранее.

«В ходе работы мы выяснили, что более половины найденных во льду частиц пластика очень маленькие, а значит, могут легко проникать в организм обитающих в арктических водах существ», – передает RT слова автора исследования Илки Пеекенена.

Ученые обнаружили, что льдины, дрейфующие в тихоокеанских водах Канадского бассейна, содержат множество частиц полиэтилена, источником которых могло стать Большое мусорное пятно – гигантское скопление пластика в северной части Тихого океана.

Кроме того, крошечные частицы пластика могут содержаться в воздухе и оседают, ветер сдувает их с суши в океан или же они попадают в море через канализационные сети.

В общей сложности авторы исследования обнаружили в арктическом льду 17 видов пластика: полиэтилен и полипропилен, а также краску, нейлон, полиэфир и ацетат целлюлозы. В совокупности эти шесть материалов составили примерно половину всех обнаруженных во льду частиц.

Немецкие ученые отмечают, что в результате глобального потепления этот микропластик рискует попасть в океан, что, вероятно, приведет к непредсказуемым последствиям.