Маск занялся созданием дракона-киборга

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26 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Украина по-бандитски отпугивает китайцев от уникального советского предприятия

Китайцы хотят забрать украинские технологии производства двигателей Фото: Марина Лысцева/РИА «Новости»
На крупнейшем украинском заводе по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» прошли обыски. Служба безопасности Украины считает, что контрольный пакет уникального предприятия желают захватить иностранцы – и это вовсе не Россия, как могло бы показаться. Может ли Киев помешать китайцам завладеть важнейшим активом, оставшимся Украине от СССР? Подробности...
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Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»

Макрон пытается показать себя ровней Трампу и не дать тому использовать свое «перетягивающее рукопожатие»Фото: Joshua Roberts/Reuters
Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. Подробности...
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Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»

Рождаемость в Белгородской области падает, но это связано не с ростом абортов, а с демографической ямойФото: Stefan Arendt/Imagebroker/Global Look Press
Информация об усложненной процедуре аборта в Белгородской области вызвала ажиотаж в Сети. Пока одни видят в этом агрессию со стороны РПЦ, другие ищут способ отстоять свои права. Есть ли юридическая сила у обходного листа на аборт, который вряд ли подпишет любой священник? Подробности...
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Пашинян способен уничтожить Армению

Есть подозрения, что Пашинян всерьез хочет пойти путем Михаила СаакашвилиФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Если власть в Армении будет «выкрикнута» на Майдане, это будет значить, что в Ереване нет международно признанной власти. И окружающим Армению государствам нет нужды выполнять обязательства по отношению к Армении», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он рассказал о прогнозах дальнейшего развития событий в Ереване. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Европейские депутаты брали взятки черной икрой

Наталия Янкова, публицист (Германия)
СМИ Германии обсуждают коррупционный скандал в Совете Европы, напрямую связанный с Азербайджаном. Возникает вопрос: почему столько лет не давали хода делу, в котором замешаны европейские чиновники такого высокого ранга? Подробности...

Похожи ли события в Армении на февральскую революцию 1917 года?

Владимир Ворожцов, Генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Я лично знал Сержа Саргсяна во времена его пребывания на посту Министра внутренних дел. Карен Карапетян, с которым так же неоднократно лично встречался, к сожалению, не политик. Преодолеет сегодняшний риск маленькая Армения? Подробности...

То, что Фейгин явился первой жертвой адвокатского кодекса, неудивительно

Андрей Бабицкий, журналист
К какому бы цеху – театральному, адвокатуре – ни принадлежали «люди со светлыми лицами», они уже не могут купить страховку от неприятностей, просто заявив о своей неустанной борьбе с «преступной властью». Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет

      Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбита
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      Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела

      Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невинными
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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Маск занялся созданием дракона-киборга

          26 апреля 2018, 09:11

          Текст: Алина Назарова

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          Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск сообщил, что занялся строительством дракона-киборга.

          Предприниматель сообщил об этом в Twitter, не став уточнять подробности нового проекта, отметив лишь, что прежде этот рынок был незаслуженно обделен вниманием.

          Это не первое необычное изобретение Маска. В марте он показал концепт электробуса для тоннелей под городами, которые создает его компания The Boring Company. Однако это изобретение подверглось насмешке в Сети.

          До этого сообщалось, что Маску разрешили построить тоннель от Нью-Йорка до Вашингтона, который станет основой транспортной системы Hyperloop.

          В феврале компания Маска SpaceX запустила с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9, несущую спутники для раздачи интернета по всей Земле. Тогда же Маск занялся продажей огнеметов


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