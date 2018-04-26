Маск занялся созданием дракона-киборга

Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск сообщил, что занялся строительством дракона-киборга.

Предприниматель сообщил об этом в Twitter, не став уточнять подробности нового проекта, отметив лишь, что прежде этот рынок был незаслуженно обделен вниманием.

Это не первое необычное изобретение Маска. В марте он показал концепт электробуса для тоннелей под городами, которые создает его компания The Boring Company. Однако это изобретение подверглось насмешке в Сети.

До этого сообщалось, что Маску разрешили построить тоннель от Нью-Йорка до Вашингтона, который станет основой транспортной системы Hyperloop.

В феврале компания Маска SpaceX запустила с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9, несущую спутники для раздачи интернета по всей Земле. Тогда же Маск занялся продажей огнеметов.