Бывший премьер Армении оценил шансы Пашиняна на кресло премьера

Бывший премьер-министр Армении, ныне ректор ереванского Российско-армянского университета Армен Дарбинян оценил шансы лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна возглавить в республике новое правительство.

По словам Дарбиняна, Пашинян завоевал большую популярность в Армении, и на фоне уличных протестов у него есть высокий шанс после проведения внеочередных парламентских выборов возглавить новое правительство, передает ТАСС.

«Он (Пашинян, – прим. ВЗГЛЯД) сейчас народный герой», – считает бывший премьер-министр Армении. – Он, в народном понимании, освободил страну от «ига» партии республиканцев и так далее. Это уже стандартный набор [для] таких протестных акций».

В то же время, говоря о ближайшей перспективе, Дарбинян полагает, Пашинян станет «временным премьером для временного правительства». Однако, несмотря на это, Дарбинян полагает, что «единственная его функция будет заключаться в том, чтобы изменить избирательное законодательство, сделать его более прозрачным».

Накануне лидер оппозиции Армении сделал заявление о выборах премьера республики. Во вторник Пашинян выразил готовность стать премьером Армении.

При этом он также утверждает, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян якобы не имел права «провозгласить себя» и. о. главы кабмина республики.