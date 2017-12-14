Пашинян выразил готовность стать премьером Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьером страны, если народ «возложит на него ответственность».

«Если народ возложит на меня ответственность, я готов стать премьером. Большая вероятность, что так и произойдёт», – цитирует Пашиняна РИА «Новости».

Оппозиционер отметил, что его поддерживают 90% избирателей.

Также Пашинян заявил, что премьером Армении должен быть выбран представитель народа, а не Республиканской партии.

«Я не собираюсь говорить с Карапетяном (врио премьера Армении, – прим. ВЗГЛЯД), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства», – заявил Пашинян.

Он также добавил. что «эра Республиканской партии закончилась, они не должны цепляться за власть».

Отметим, в сентябре 2017 года на выборах мэра Еревана Никол Пашинян как представитель движения «Елк» получил 21% голосов, в то время как правящая Республиканская партия – более 71%. На выборах в парламент Армении блок Пашиняна «Елк» получил 9% голосов, заняв третье место после Республиканской партии (58%) и Блока Царукяна (31%).

Накануне Пашинян сообщил, что в среду, 25 апреля, должны состояться переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений». До этого премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных акций протеста. Врио премьера был назначен вице-премьер Карен Карапетян.