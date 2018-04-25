Полиция пообещала видеофиксацию всех участников незаконных акций в Москве

Правоохранители будут пресекать любые нарушения общественного порядка на майские праздники в Москве, сообщает столичное ГУ МВД.

«В Москве состоится большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных празднованию праздника Весны и Труда. Сотрудники столичной полиции совместно с представителями Росгвардии и народных дружин будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан. Московская полиция предупреждает о том, что любые нарушения общественного порядка будут пресекаться сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в столичной полиции отметили, что в случае проведения несогласованных с властями публичных мероприятий будет осуществляться фото- и видеофиксация всех участников для дальнейшей правовой оценки их действий.

Подчеркивается, что при установлении нарушений они будут привлечены к ответственности.

Ранее блогер Алексей Навальный сообщил, что московские власти не разрешили его сторонникам проведение 5 мая шествия по Тверской улице с митингом на Манежной площади, посвященной инаугурации Владимира Путина. Политик отметил, что его сторонники все равно проведут акцию.

Власти Москвы в свою очередь отметили, что сторонникам Навального предложено провести 5 мая акцию не на Тверской улице, а на северо-западе, либо юго-востоке Москвы. Позднее в столичной мэрии отметили, что «вступили в диалог с организаторами» и пообещали провести со сторонниками Навального встречу, на которой «будет обсуждаться возможность предоставления для проведения акции проспекта Академика Сахарова».