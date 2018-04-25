ЕС заявил о намерении сохранить ядерное соглашение с Ираном

Ядерная сделка с Ираном будет сохранена, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Евросоюз будет придерживаться выполнения ядерного соглашения с Ираном, передает РИА «Новости» слова Могерини.

«Европа будет придерживаться этого. Есть одна сделка, существующая, она работает. И она должна быть сохранена», – сказала она.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Москва выступает за сохранение существующей сделки по иранской ядерной программе, альтернативы ей не существует.

Во вторник представители США и европейской «тройки» (Великобритания, Франция и Германия) договорились об условиях, на которых Вашингтон согласен не выходить из сделки по ядерной программе Ирана.

Ранее США заявляли, что дают Европе «последний шанс» изменить условия сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Сообщалось, что глава американского государства Дональд Трамп намерен ждать предложений европейских стран по изменению ядерного соглашения с Ираном до 12 мая.

Иран предупредил США о последствиях выхода из ядерной сделки.