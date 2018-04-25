Кремль высказался по поводу ядерной сделки с Ираном

Москва выступает за сохранение существующей сделки по иранской ядерной программе, альтернативы ей не существует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы выступаем за сохранение СВПД в нынешнем виде, и мы считаем, что пока никакой альтернативы не существует, об этом неоднократно заявлялось на самых различных уровнях», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, поддержит ли Москва новые или расширенные соглашения по иранской ядерной программе.

Песков отметил, что в России не знают о деталях подобных предложений.

Он подчеркнул также, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по проблеме иранского атома – результат напряженных дипломатических усилий.

«СВПД в нынешнем виде – это продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств. Эти усилия заслуживают высокой оценки. Возможно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу – это вопрос», – сказал пресс-секретарь президента.



«Основным является вопрос позиции Ирана по СВПД, это главный и ключевой вопрос», – сказал Песков.



Напомним, во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе.