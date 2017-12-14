В немецких тюрьмах не хватает мест

В тюрьмах Германии не хватает мест, следует из результатов опроса медиаконцерна Funke Mediengruppe, в котором приняли участие министерства юстиции всех 16 федеральных земель.

Согласно данным опроса, которые публикует dpa, загруженность тюрем Германии в отдельных случаях составляет 100%. Одной из таких тюрем является расположенная в земле Баден-Вюртемберг, передает Deutche Welle.

От стопроцентной загруженности лишь ненамного отстают Бавария, Рейнланд-Пфальц, Берлин, Бремен и Гамбург, где в минувшем году составляла в среднем более 90%. По утверждению экспертов, о полной загруженности может идти речь, если заняты 85-90% всех мест.

Тем временем многие земли пожаловались на возросшее число нападений на сотрудников тюрем. Так, например, в Северном Рейне - Вестфалии их количество таких инцидентов в 2017 году достигло 72.

В докладе отмечается, что особое беспокойство земельным Минюстам доставляют заключенные-исламисты, число которых за последние четыре года выросло более, чем в три раза.

Председатель федерального объединения пенитенциарных учреждений Германии Рене Мюллер (Rene Müller) заявил в интервью Funke Mediengruppe, что уголовно-исполнительная система в настоящее время весьма перегружена.