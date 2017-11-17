Модернизированный Ту-22М3 запланировали поднять в воздух в августе

В августе планируется поднять в воздух сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М – глубоко модернизированную версию Ту-22М3, сообщает Казанский авиационный завод.

«Мы намерены поднять Ту-22М3М в воздух в августе», – приводит РИА «Новости» слова представителя завода.

В ноябре сообщалось, что новый самолет получит современное высокоточное оружие, а комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2.