Подтверждена продажа акций «Мотор Сич» китайцам

Депутат Верховной рады Украины, президент ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев подтвердил, что продал китайцам 15% акций предприятия, однако сделал это с разрешения Национального банка.

«Я продал свои 15%, получил разрешение Национального банка... Мои китайские партнеры завели сюда 100 млн долларов инвестиций и в следующем году планируют вложить еще 100 млн долларов», – передает слова Богуслаева Укринформ.

Он подчеркнул, что сделал все легально.

Богуслаев добавил, что акции «Мотор Сич» продаются на биржах Нью-Йорка, Гонконга, Шанхая, Дюльсерльдорфа, а среди акционеров предприятия есть как китайцы, так и американцы (5%), англичане (4%). Также акционерами являются 9 тыс. работников предприятия.

«Нас обвиняют в диверсии. Мы подняли законы Украины, чтобы понять, что же такое диверсия. Мы не взорвали ни одного здания, не совершали поджог, не работаем с радиоактивными веществами. Столь надуманная и непродуманная акция наводит на мысль, что это рейдерский захват», – заявил Богуслаев.

В сентябре 2017 года спецслужба сообщила, что подозревает президента предприятия Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам.

Ранее во вторник СБУ заявило, что иностранная компания собирается получить контрольный пакет акций украинского предприятия «Мотор Сич», чтобы затем попытаться его «уничтожить».

Накануне сотрудники СБУ пришли с обысками в «Мотор Сич» в Запорожье.