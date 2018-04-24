СБУ заподозрила иностранных покупателей «Мотор Сич» в желании уничтожить предприятие

Служба безопасности Украины считает, что иностранная компания собирается получить контрольный пакет акций украинского предприятия «Мотор Сич», чтобы затем попытаться его «уничтожить».

«Представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии», – приводит РИА «Новости» заявление СБУ.

Иностранные покупатели якобы «вопреки украинскому законодательству» приобрели контрольный пакет акций компании, оформленный на шесть офшорных компаний и физлицо. В СБУ уверены, что контроль над предприятием владельцы получают для того, чтобы попытаться уничтожить «Мотор Сич».

Накануне сотрудники СБУ пришли с обысками в «Мотор Сич» в Запорожье.

В сентябре 2017 года спецслужба заявила, что подозревает президента и генконструктора компании, депутата Рады Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. В 2017 году украинский суд арестовал акции.

До последнего времени компания поставляла России двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия нашла замену украинским авиадвигателям.