СБУ пришла с обысками в «Мотор Сич» в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят следственные действия в помещении публичного акционерного общества «Мотор Сич» в городе Запорожье, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

«Я знаю, что там проводятся какие-то следственные действия», – приводит ее слова УНИАН.

При этом Гитлянская не уточнила никаких подробностей.

Украинские СМИ также сообщают, что СБУ проводит обыски в рамках двух уголовных дел – о шпионаже и диверсии.

До последнего времени компания поставляла России двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Россия нашла замену украинским авиадвигателям.