Врио главы Новосибирской области объявил о намерении участвовать в выборах

Временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области Андрей Травников выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре 2018 года.

«Если честно, решение давно принято. Я уходил в последнее время от вопроса, который мне задавали журналисты, потому что понимаю, что ответ начнет большую кампанию, но в этом коллективе уклоняться от ответа я не могу», – приводит его слова ТАСС.

«Поэтому прямо скажу, что, безусловно, я намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре, и я намерен работать здесь долго», – сказал Травников при посещении Новосибирского авиазавода имени Чкалова.

Одним из соперников Травникова может стать мэр Новосибирска Анатолий Локоть, являющийся первым секретарем областного комитета КПРФ. Он заявил о готовности участвовать в выборах на прошлой неделе.

В середине апреля при содействии правительства Новосибирской области и врио губернатора региона Андрея Травникова 10-летняя Ангелина Рыбалова вернулась из Таиланда на родину; ее родителей арестовала иностранная полиция по подозрению в ограблении.