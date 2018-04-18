Власти Новосибирской области помогли вернуть ребенка из Таиланда

При содействии правительства Новосибирской области и врио губернатора региона Андрея Травникова 10-летняя Ангелина Рыбалова вернулась из Таиланда на родину; ее родителей арестовала иностранная полиция по подозрению в ограблении.

Девочка прилетела во вторник вечером в Новосибирск и уже встретилась с родственниками, сообщила пресс-служба правительства региона. Родителей девочки задержали в Таиланде по подозрению в ограблении, а девочку поместили в спецприемник. После просьбы волонтеров Андрей Травников поручил оказать содействие в вопросе возвращения ребенка в Россию, передает ТАСС.

«Нам довели оперативную информацию о том, что сопровождающий от транспортной кампании выбран, он аккредитован, получил соответствующие документы, право сопровождения и привезет девочку в Новосибирскую область», – сообщил начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Санников.

По его словам, новосибирские власти оказали максимальное содействие родственникам девочки, которые несут ответственность за ее пребывание и состояние.

«Они сейчас находятся рядом с ней», – сказал Санников.

Девочка уже улетела из Новосибирска в Челябинскую область, где живут ее родственники.