Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 4 копейки – до 61,36 рубля, курс евро снизился на 17 копеек – до 75,3 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,2% – до 73,91 доллара за баррель, передает РИА «Новости».