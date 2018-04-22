Американский сенатор увидел риск военного конфликта России и США

Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам республиканец Роберт Коркер заявил, что нынешнее охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Москвой является беспрецедентным со времен Карибского кризиса.

«Наши отношения находятся в низшей точке, самой низкой со времен Карибского кризиса. Наше руководство знает это, министр обороны [США Джеймс] Мэттис знает. Потому заявления, те усилия, которые мы предпринимаем с целью избежания конфликта в Сирии, очень важны», – приводит его слова ТАСС.

В эфире телеканала CNN Коркер сказал, что отношения России и США «очень напряженные». «И дело не в том, что нам следует готовиться [к конфликту с Россией], нам следует осознавать, что из-за просчета мы можем оказаться в очень плохой ситуации», – отметил сенатор.

При этом республиканец поддержал осуществленный под предлогом якобы имевшей место «химатаки» удар США, Франции и Великобритании по Сирии.

«Но, думаю, вы видите, что наше руководство озабочено тем, что может произойти в случае просчета в связи с чрезвычайным ухудшением отношений за последние полтора года», – добавил сенатор.

Ранее в воскресенье стало известно, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» в связи с «растущими вызовами со стороны России» может остаться Средиземном море, нарушив введенный почти 30 лет назад порядок ротации авианосцев.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко назвал это решение усилением давления на Россию и Сирию.