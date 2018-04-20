Патрушев призвал защищать ценности России от пагубного влияния Запада

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что необходимо уделить особое внимание противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, целью которого является борьба с ценностями России.

«Особое внимание должно быть уделено противодействию деструктивному влиянию из-за рубежа, направленному на размывание российских традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также вопросам информационной безопасности», – сказал Патрушев, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по проблемам стратегического планирования призвал сделать внешнюю политику России наступательной. Также он предложил повысить независимость финансовой системы России от США.