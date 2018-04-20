Патрушев предложил повысить независимость финсистемы России от США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании межведомственной комиссии заявил, что необходимо принять финансовые меры в ответ на ужесточение политики США.

Патрушев предложил «продолжить работу по повышению независимости российской финансовой системы», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ.

Ранее в пятницу Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по проблемам стратегического планирования призвал сделать внешнюю политику России наступательной.