Патрушев призвал сделать внешнюю политику России наступательной

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал повысить наступательный характер внешней политики страны.

«Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности», – приводит его слова РИА «Новости».

«Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации», – сказал Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по проблемам стратегического планирования.

Ключевыми задачами он назвал вопросы, «связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России».

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты под предлогом якобы имевшей место «химатаки». 71 из них сбили. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что удары по Сирии были нанесены в самый неподходящий момент – когда нормализация обстановки в этой стране становилась уже безвозвратным явлением.