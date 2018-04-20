Медведев уволил торгпреда в США

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Александра Стадника от должности торгового представителя России в США.

«Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Стадник оказался в списке российских дипломатических работников, выдворяемых Вашингтоном с американской территории на фоне инцидента с отравлением 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.