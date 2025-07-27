Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Шесть дронов в ночь на воскресенье сбиты над Смоленской областью
Над территорией Смоленской области силами ПВО Минобороны России в ночь на 27 июля сбиты и подавлены шесть украинских беспилотников, рассказал губернатор региона Василий Анохин.
«По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. От лица жителей Смоленской области благодарю наших военных за слаженную работу», – написал он в Telegram-канале.
Анохин обратился к согражданам, напомнив о правилах безопасности.
«Если вы обнаружите части беспилотного летательного аппарата, не приближайтесь к ним. Сообщите об их местонахождении по номеру экстренных служб 112», – добавил губернатор.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате падения обломков беспилотников в Октябрьском районе Волгоградской области возникли перебои с электроснабжением на железной дороге, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.