США решили выслать российского торгпреда

Торговый представитель России в США Александр Стадник сообщил, что обнаружил себя в списке высылаемых российских дипломатов, когда находился в Москве.

Торгпред отметил, что это не стало для него большим сюрпризом.

«После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом», – передает РИА «Новости» слова Стадника.



Он отметил, что новость о том, что он стал в США персоной «нон грата», пришла к нему во время коллегии Минэкономразвития, проходившей в Москве.



Стадник назвал этот шаг США провокационным и направленным на дальнейшую деградацию отношений между странами.

«Однако это не означает, что российские дипломаты, которые остались в США и которым сейчас будет крайне нелегко, свернут или ослабят работу по поддержанию необходимых связей России и США, исходя из наших национальных интересов и общих интересов международной безопасности», – заявил он.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».

В четверг глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, меры в отношении США включают высылку такого же количества дипломатов из России.