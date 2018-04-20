Трамп посоветовал Сенату утвердить Помпео новым госсекретарем США

Президент США Дональд Трамп посоветовал Сенату утвердить кандидатуру Майка Помпео на пост главы Госдепартамента.

В своем Twitter Трамп назвал Помпео выдающимся человеком, первым в своем классе в элитной военной академии Вест-Поинт, топ-студентом юрфака Гарварда и добившимся успеха во всем, за что брался.

«Он будет отличным госсекретарем!», – написал Трамп.

Он посетовал на то, что демократы в Сенате мешают назначению его кандидатов на высокие должности.

«Такими темпами потребуется девять лет, чтобы они одобрили всех», – написал американский президент на своей странице, подчеркнув, что это необходимо «во благо страны», – отметил американский президент.

Напомним, ранее кандидат на пост главы Госдепа Майк Помпео поддержал передачу Украине летального оружия, заявил, что собирается обсуждать альтернативы росийско-германскому газопроводу «Северный поток – 2» и заявил о гибели «пары сотен» вагнеровцев в Сирии.