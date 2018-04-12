Помпео поддержал передачу Украине летального оружия

Кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майкл Помпео заявил о поддержке предоставления Украине «оборонительных вооружений» и сохранения санкций в отношении России до полного выполнения Минских соглашений.

Как сообщает ТАСС, об этом Помпео заявил на слушаниях по утверждению Помпео на должность госсекретаря, отвечая на вопрос сенатора-республиканца от штата Огайо Роба Портмана: «Поддерживаете ли вы продолжение поставок «оборонительных летальных вооружений» украинцам, чтобы они могли защищать себя?»

«Да, сенатор», – ответил Помпео.

В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодарен США за решение о предоставлении Киеву оборонительного летального вооружения.

Ранее сообщалось, что американский конгресс собирается предоставить Украине 200 млн долларов на военную помощь, включая летальное оружие. В Кремле отмечали, что Москва неоднократно заявляла о возможных негативных последствиях поставок летального оружия США Украине.