Порошенко попросил у мира защиты от «вмешательства России» в выборы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что опасается влияния России на предстоящие в следующем году президентские и парламентские выборы, в связи с чем попросил у мира защиты.

Порошенко говорил о президентских выборах, которые пройдут на Украине весной 2019 года, и о парламентских выборах осенью того же года. По его словам, мир должен «предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы», в том числе возможного вмешательства в выборы на Украине, передает РИА «Новости».

«В ближайшие два года в западных странах пройдет более 20 избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, которые будут иметь чрезвычайное влияние на будущий состав Европейской комиссии, или президентские и парламентские выборы в Молдавии, Литве, на Украине», – заявил он.

Сейчас, заявил Порошенко, мир стоит перед глобальными вызовами, поэтому ключевым мировым игрокам нужно принимать «ответственные решения». В частности, заявил Порошенко, это должно касаться ситуации в Сирии. От этого, считает президент Украины, будет зависеть мировая безопасность.

Он выразил надежду на то, что «самого худшего сценария» удастся избежать, но при этом добавил, что в мире «уже давно идет новая холодная война».

Также Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение военной помощи США для Киева.

«Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины – я благодарен США», – сказал Порошенко.

Россия неоднократно опровергала обвинения во «вмешательствах» в выборы в других странах. В США, где Москву прямо в этом обвиняют, так и не предоставили никаких доказательств, более того, в марте спецкомитет по разведке палаты представителей Конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года, так как доказательств сговора команды действующего президента Дональда Трампа с Москвой обнаружено не было.