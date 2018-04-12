Будущий глава Госдепа пообещал искать альтернативы «Северному потоку – 2»

Глава ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что собирается обсуждать альтернативы росийско-германскому газопроводу «Северный поток – 2».

«Я думаю, будет огромной возможностью для США и других, если мы можем достичь условий, при которых Россия будет иметь меньше возможностей отключать газопроводы, создавать риски или угрожать нашим партнерам и друзьям по всему миру. Я готов обсуждать конкретно «Северный поток – 2», чтобы убедиться, что там есть доступные альтернативы в наилучших интересах Запада, а не Владимира Путина», – сказал Помпео, передает РИА «Новости».

Власти США и ранее выступали против проекта газопровода «Северный поток – 2».

Вместе с тем, компания Nord Stream 2 уже получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».