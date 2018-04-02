В парламенте Швейцарии призвали к отмене антироссийских санкций

Председатель комитета по международным делам Национального совета (парламента) Швейцарии Элизабет Шнайдер-Шнайтер заявила, что от российских санкций нужно отказываться и по политическим, и по экономическим причинам.

«Нам лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам», – передает ее слова РИА «Новости».

Она также выступила за восстановление России в ПАСЕ.

Добавим, что Швейцария стала одной из европейских стран, отказавшихся высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля до окончания расследования.

Не выслали дипломатов, кроме Швейцарии, такие страны, как Австрия, Словения и Болгария.