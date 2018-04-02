Немецкий депутат обвинил Киев в геноциде жителей Донбасса

Глава фракции «Левые» в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер после поездки в Донбасс прокомментировал действия киевских властей на территории региона.

Маурер заявил, что в Донбассе продолжается «геноцид». По его словам, на территории региона идет «война против мирного народа». Депутат считает, что происходящее чудовищно, страшно и просто недопустимо.

«Если подумать, что в населенном пункте до войны жило более 3500 человек, на сегодняшний день – 1600. Конечно, многие из них и переехали, но переехали на основании чего: пришлось покинуть населенный пункт, так как иначе их бы убили», – цитирует РИА «Новости» Маурера.

Депутат отметил, что украинское правительство «объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами».

«Когда я был в этих населенных пунктах, я видел этих «сепаратистов» – это восьмидесятилетняя бабушка, которая идет за хлебом раз в неделю, потому что она боится, что снайпер может ее застрелить. Это испуганные дети...» – рассказал он.

Ранее Маурер сообщал о реакции властей Германии на заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника после визита немецких депутатов в Крым. В феврале Мельник заявлял, что «вправил мозги» фракции «Альтернатива для Германии» после визита немецких депутатов в Крым.