Христианство в Европе вымирает

Подавляющее большинство британской молодежи не относит себя к какой-либо религии, утверждают ученые. В других странах Европы дела обстоят еще хуже. При этом к статистике по России есть серьезные вопросы.

Британские ученые свидетельствуют: новое поколение европейцев теряет связь со своей традиционной религией. Более двух третей молодых англичан не относят себя к какому-либо вероисповеданию.

Автор исследования – профессор Стивен Булливант из Университетского колледжа Сент-Мэри в Лондоне – считает, что будущее христианской религии в Великобритании представляется туманным. «Христианство как норма, как априорная принадлежность, уже не актуально, и вполне вероятно, это навсегда», – утверждает он.

Особенно плохи дела у Церкви Англии. Через 500 лет после Реформации англикане окончательно сдали свои позиции: среди британской молодежи лишь 7% с уверенностью относят себя к этой конфессии. Забавно, что убежденных католиков среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 оказалось больше – до 10%.

Этот показатель совпадает с общей статистикой по всем возрастам, где католичество стабильно удерживает свою десятую долю. Англиканство в целом имеет долю в 40%, и зазор между этим числом и количеством молодых адептов представляется пугающим.

Судьба традиционной английской религии тем более печальна, если учесть фактор ислама. Согласно тому же исследованию, 6% молодых жителей Великобритании определяют себя как мусульман. Неудивительно: в прошлом году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Лондоне стало имя «Мухаммед».

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Однако на фоне континента у англичан все еще не так плохо. В либеральной Голландии молодых граждан без религии оказалось 72%, в толерантной Швеции – 75%. На втором месте этого «хит-парада» неожиданно очутилась медлительная Эстония, где этот показатель составил целых 80%, а абсолютным чемпионом стала Чехия, где уровень безбожников среди молодежи составил 91%. Впрочем, атеистами чехи стали довольно давно. Исследователи считают это эхом Гуситских войн.

Сравнительно неплохо на общем фоне выступили Франция и Испания: 64% и 55% соответственно. Наиболее набожной среди стран Европы оказалась Польша: там молодых людей без религиозных сантиментов всего лишь 17%. А на последней строчке антирейтинга обосновался Израиль, который почему-то тоже был включен в список европейских стран. Там молодежи без вероисповедания всего 1%.

Россия тоже есть в этом списке, она расположилась между Испанией и Швейцарией. Если верить британским ученым, 49% молодых людей в нашей стране не принадлежат к какой-либо конфессии.

Заметим, что этот показатель представляется несколько завышенным. Разумеется, нельзя сказать, что российская молодежь массовым образом заполняет храмы каждое воскресенье, но вообразить, что каждый второй русский вообще никак не связывает себя с христианством, сложно.

Вероятно, британские ученые ограничились опросом среди так называемой «прогрессивной молодежи» в некоторых столичных вузах. Если это и в самом деле так, возможно, к статистике по другим странам тоже следует отнестись с долей скепсиса.