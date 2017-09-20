Христианство в Европе вымирает

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2 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:43  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Цивилеву, чтобы остаться на месте Тулеева, надо решить одну важную задачу

Мастодонта российской политики заменил новичок, которому предстоит доказать способность установить коммуникацию с жителями КузбассаФото: Александр Кряжев/РИА "Новости", Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Какие задачи предстоит решить Цивилеву и какие ошибки исправить, чтобы остаться на своем посту после осенних выборов? Подробности...
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В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно, но возникают несколько очевидных вопросовФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны. Подробности...
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Запад испугался тени Москвы за спиной Каддафи

Когда его отец был еще жив, Саиф аль-Ислам выступал за проведение в Ливии либеральных реформФото: Paul Hackett/Reuters
Некогда Саиф аль-Ислам Каддафи пообещал отомстить за смерть своего отца. Эта возможность представится ему в середине года, когда в Ливии должны пройти президентские выборы. Силы, ввергнувшие страну в хаос, откровенно опасаются такого сценария, называя наследника Муаммара «ставленником Москвы».  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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          Христианство в Европе вымирает

             2 апреля 2018, 16:04
          Фото: Mischa Rapmund/Reuters
          Текст: Андрей Графов

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          Подавляющее большинство британской молодежи не относит себя к какой-либо религии, утверждают ученые. В других странах Европы дела обстоят еще хуже. При этом к статистике по России есть серьезные вопросы.

          Британские ученые свидетельствуют: новое поколение европейцев теряет связь со своей традиционной религией. Более двух третей молодых англичан не относят себя к какому-либо вероисповеданию.

           Автор исследования – профессор Стивен Булливант из Университетского колледжа Сент-Мэри в Лондоне – считает, что будущее христианской религии в Великобритании представляется туманным. «Христианство как норма, как априорная принадлежность, уже не актуально, и вполне вероятно, это навсегда», – утверждает он.

          Особенно плохи дела у Церкви Англии. Через 500 лет после Реформации англикане окончательно сдали свои позиции: среди британской молодежи лишь 7% с уверенностью относят себя к этой конфессии. Забавно, что убежденных католиков среди молодых людей в возрасте от 16 до 29 оказалось больше – до 10%.

          Этот показатель совпадает с общей статистикой по всем возрастам, где католичество стабильно удерживает свою десятую долю. Англиканство в целом имеет долю в 40%, и зазор между этим числом и количеством молодых адептов представляется пугающим.

          Судьба традиционной английской религии тем более печальна, если учесть фактор ислама. Согласно тому же исследованию, 6% молодых жителей Великобритании определяют себя как мусульман. Неудивительно: в прошлом году самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Лондоне стало имя «Мухаммед».

          Однако на фоне континента у англичан все еще не так плохо. В либеральной Голландии молодых граждан без религии оказалось 72%, в толерантной Швеции – 75%. На втором месте этого «хит-парада» неожиданно очутилась медлительная Эстония, где этот показатель составил целых 80%, а абсолютным чемпионом стала Чехия, где уровень безбожников среди молодежи составил 91%. Впрочем, атеистами чехи стали довольно давно. Исследователи считают это эхом Гуситских войн.

          Сравнительно неплохо на общем фоне выступили Франция и Испания: 64% и 55% соответственно. Наиболее набожной среди стран Европы оказалась Польша: там молодых людей без религиозных сантиментов всего лишь 17%. А на последней строчке антирейтинга обосновался Израиль, который почему-то тоже был включен в список европейских стран. Там молодежи без вероисповедания всего 1%.

          Россия тоже есть в этом списке, она расположилась между Испанией и Швейцарией. Если верить британским ученым, 49% молодых людей в нашей стране не принадлежат к какой-либо конфессии.

          Заметим, что этот показатель представляется несколько завышенным. Разумеется, нельзя сказать, что российская молодежь массовым образом заполняет храмы каждое воскресенье, но вообразить, что каждый второй русский вообще никак не связывает себя с христианством, сложно.

          Вероятно, британские ученые ограничились опросом среди так называемой «прогрессивной молодежи» в некоторых столичных вузах. Если это и в самом деле так, возможно, к статистике по другим странам тоже следует отнестись с долей скепсиса.


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