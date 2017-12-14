Гребенщиков: Сталин и Ленин – палачи

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков раскритиковал Сталина и Ленина, заявив, что те, кто их возвеличивают, делают это ради денег и благ.

Российский музыкант Борис Гребенщиков заявил, что все преступления совершаются ради денег, меняются лишь объяснения, для оправдания войн в том числе.

«Любимый и много раз отработанный способ: громко кричать о мире и идти на массовое убийство, чтобы отнять, забрать и присвоить чужое», – заявил лидер группы «Аквариум» в интервью ТАСС.

По словам музыканта, подобное происходит несколько тысячелетий и принципиально ничего не меняется.

«Военно-промышленный комплекс ведь должен жить. Человечество не придумало более выгодного способа заработать, чем на вооруженном конфликте. А что народ убивают, так это издержки производства. Лес рубят – щепки летят, говорил кумир многих и ныне здравствующих наших с вами сограждан», – напомнил слова Иосифа Сталина Гребенщиков.

Он заявил, что Сталин и Ленин – палачи, и тот факт, что они лежат на главной площади России, он называет преступлением и позором:

«Все, кто сегодня активно пытается заново возвеличить одного и реабилитировать второго, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных. Они верят: это время придет».

Напомним, ранее Борис Гребенщиков попал в реанимацию одной из петербургских больниц.