Захарова рассказала о причинах появления BZ в деле Скрипаля

Миссия России при ОЗХО получила информацию о том, что вещество BZ было добавлено в пробы по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей для подтверждения компетентности лаборатории, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Руководитель головной лаборатории - Нидерланды - также сообщил, что прекурсор BZ в пробах был обнаружен, но был - внимание! - специально добавлен в пробы экспертами ОЗХО, чтобы дополнительно подтвердить уровень компетенции лаборатории. То есть по делу мирового значения материалы отправляются в лабораторию, чью компетентность нужно подтвердить, добавив, так сказать, для интереса еще какие-то вещества», – передает RT слова Захаровой.

Захарова также отметила, что Россия оспорила этот метод.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Захарова заявила, что Москва настоятельно рекомендует Лондону не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипаля, и что Россия по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию.

В среду ОЗХО не подтвердила наличие вещества BZ в образцах, собранных в Солсбери, но оно находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией. Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что Россия может предъявить Великобритании такую же триаду обвинений («мотив, средства, предыстория вопроса») по делу Скрипаля. По его словам, клиническая картина отравления полицейского Николаса Бейли очень похожа на воздействие вещества BZ, которое используется НАТО.

Ранее глава центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов сообщил, что химическое вещество, которым отравили Скрипалей, скорее всего, произвели в одной из западных лабораторий.

Напомним, Россия представила доказательства того, что вещество «Новичок» патентовалось в США. Кроме того, Россия обвинила обладающую «Новичком» Британию в нарушении химконвенции.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.