МИД призвал Лондон не уничтожать улики по «делу Скрипалей»

Москва настоятельно рекомендует Лондону не торопиться с уничтожением улик по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела изначально, а теперь уже очень-очень запутанного дела», – циирует Захарову РИА «Новости».

Официальный представитель МИД также отметила, что Москва готова к взаимодействию с Лондоном «в любых международно-правовых форматах». «И мы настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик», – добавила Захарова.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон якобы уничтожает улики и вещественные доказательства по «делу Скрипаля». До этого постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия может предъявить Великобритании триаду обвинений («мотив, средства, предыстория вопроса») по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом», но подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.