ОЗХО опровергла наличие вещества BZ в образцах из Солсбери

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не подтвердила наличие вещества BZ в образцах, собранных в Солсбери, заявил глава лаборатории ОЗХО и глава посетившей Великобританию группы по оказанию технической помощи Марк-Майкл Блум.

«Вещество BZ, о котором упоминается в публичных заявлениях, находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией ОЗХО в соответствии с порядком контроля качества. Они не имели ничего общего с образцами, собранными группой экспертов ОЗХО в Солсбери», – заявил он, передает ТАСС.

Блум также добавил, что участники ОЗХО могут быть уверены в надежности и независимости лабораторий организации. Он также заявил, что ОЗХО не будет публично отвечать на критику в отношении своей работы.

В среду представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон заявил, что результаты исследований ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердили результаты анализов британских экспертов.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии. В России оно никогда не производилось.

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей).