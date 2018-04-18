Названо предполагаемое место производства отравившего Скрипаля вещества

Химическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, скорее всего, произвели в одной из западных лабораторий, заявил глава центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов.

По его словам, «проблема «Новичков» получила распространение в большом количестве лабораторий западных». Сейчас с такими химическими веществами работает «не менее 20» подобных лабораторий.

«Это производство, абсолютно с большой уверенностью можно сказать, откуда то из этих лабораторий», – приводит РИА «Новости» слова Холстова.

Холстов напомнил, что Россия уничтожила все свои запасы химического оружия, что подтверждено ОЗХО.

Заявление Холстова на своем YouTube-канале опубликовал СК России.