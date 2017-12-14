Россия прекратила поставки алюминия в Японию

Поставки алюминия из России в Японию прекращены из-за американских санкций в отношении компании «РусАл», заявил директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.

«Дальнейшие поставки алюминия отменены. Наши покупатели сообщили, что не могут осуществлять за них платежи компании «РусАл», что связано с недавними санкциями США. Такие уведомления приходили к нам одно за другим», – заявил он, передает ТАСС.

Он отметил, что «уже погруженное на суда не будет остановлено, но все дальнейшие запланированные поставки осуществляться не будут».

По данным Rusal Japan, на Россию приходилось примерно 15% японского импорта алюминия – это примерно 230 тыс. тонн. Вся эта продукция поступает от холдинга «РусАл».

В начале недели акции «РусАла» приблизились к историческому минимуму.

9 апреля «РусАл» предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США, после чего акции компании обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Fitch отозвало рейтинги «Русала» на пересмотр с возможностью понижения.

Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.