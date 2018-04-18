Посол России в Японии остро отреагировал на заявление G7 по химоружию

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал верхом цинизма заявление стран G7 по химатаке в Солсбери и по якобы имевшему место применению химического оружия в Сирии, сообщается в пресс-релизе.

«Заявление «семерки» по химической атаке в английском Солсбери и якобы применению химоружия в Сирии – верх цинизма и игнорирования международного права. Искренне грустно видеть под этими «документами» подпись Японии. Не Россию надо возвращать в «международную систему, основанную на правилах», придуманных, надо понимать, «семеркой». Сама «семерка» должна вернуться в пространство международного права, из которого она давно вышла», – передает РИА «Новости» слова Галузина.

Он подчеркнул также, что в случае атаки в Солсбери видны безосновательные обвинения в адрес России, уже уничтожившей свое химоружие и никогда не производившей вещество, которым были атакованы ее граждане в Британии.

По словам Галузина, в случае якобы примененного химоружия в Сирии – «безапелляционное обвинение в адрес правительства Сирии, хотя Россия уже представила доказательства того, что инкриминируемой Дамаску химатаки не было и что речь идет о провокации, инициированной Западом».

Напомним, накануне было распространено заявление глав МИД стран G7, которые заявили, что Москва, «вероятно», несет ответственность за инцидент в Солсбери. При этом никаких доказательств предоставлено не было, но G7 не видит «альтернативного объяснения».

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что призыв глав МИД «Большой семерки» к Москве ответить по делу Скрипалей является проявлением «солидарности» в условиях рассыпающегося расследования.

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери запустила все необходимые процедуры в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и планирует пройти этот путь до конца.