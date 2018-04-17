МИД прокомментировал заявление G7 по делу Скрипаля

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17 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль прокомментировал возможную приостановку новых санкций США
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России
У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии
Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»
Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Запад действительно собирается наступить на те же грабли
Сергей Лукьяненко, писатель
Прочитал у френда, вполне умного и состоявшегося человека, бывшего советского, ныне живущего в Британии, рассуждения, что ни ржавая сирийская, ни ржавая советская ПВО ничего сбить не способна. «А погуглить?» – восклицаю я. Подробности...
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Запрет лекарств из США будет иметь серьезный психологический эффект
Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»
Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Названа победительница «Мисс Россия – 2018»
Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфировПодробности...
Сирия отразила нападение США (фото)
США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлетеПодробности...
НАТО провело учения вблизи российских границ
В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с РоссиейПодробности...
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