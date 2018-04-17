МИД прокомментировал заявление G7 по делу Скрипаля

Россия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери запустила все необходимые процедуры в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и планирует пройти этот путь до конца, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Мы запустили все процедуры необходимые в рамках ОЗХО и исходим из того, что (если) кто-то всерьез заинтересован в том, чтобы восстановить правду, то надо опираться на положения Конвенции. Это наша принципиальная позиция, и мы намерены пройти этот путь до конца», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал заявление глав МИД стран G7, которые заявили, что Москва, «вероятно», несет ответственность за инцидент в Солсбери. При этом никаких доказательств предоставлено не было, но G7 не видит «альтернативного объяснения».

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что призыв глав МИД «Большой семерки» к Москве ответить по делу Скрипалей является проявлением «солидарности» в условиях рассыпающегося расследования.