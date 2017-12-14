Составлен Топ-10 птиц, нанесших наибольший урон ВВС США

Американские СМИ составили рейтинг 10 птиц, которые с 1995 по 2016 финансовый год нанесли самый большой урон ВВС США.

Так, по подсчетам Defense News, снежные гуси нанесли американским ВВС урон в 9,401 млн долларов, дикие утки «постарались» на 10,304 млн долларов, а урон от краснохвостых сарычей составил 17,039 млн долларов. Пестроносые кряквы навредили ВВС США на 24,6 млн долларов, а траурные голуби – на 29,3 млн долларов.

В первую пятерку самых злостных вредителей среди пернатых для американских ВВС вошли гриф-индейки, которые нанесли урон на 37,8 млн долларов, американские белые пеликаны, из-за которых ВВС США понесли урон в 41,8 млн долларов, а также короткоклювые гуменники, за 21 год нанесшие урон в 43,3 млн долларов.

Самыми грозными вредителями для американских ВВС, согласно подсчетам, стали американские черные катарты, нанесшие урон в 75,7 млн долларов, и канадские гуси или казарки, урон от которых составил 93,8 млн долларов.