Роскосмосу и Росатому запретили заключать контракты с Западом

Правительство поручило Роскосмосу и Росатому ввести временный запрет на подписание юридически обязывающих документов с зарубежными компаниями из стран, которые ввели санкции против России.

При этом нововведение не коснется ранее заключенных контрактов и соглашений в космической сфере, но перекроет США доступ к технологиям создания шлюзовых модулей. Американцы планировали получить их в рамках создания международной окололунной станции Deep Space, сообщают СМИ.

Уточняется, что оформление документов будет возможно только при принятии определенного политического решения.

Даже после введения санкций космическая отрасль оставалась одним из примеров успешного сотрудничества России и Запада. Так, например, с США и их союзниками в Европе у России сохраняется ряд важных проектов: осуществляется доставка американских астронавтов на борт МКС, поставка жидкостных ракетных двигателей РД-180/181 производства химкинского «Энергомаша», которые устанавливаются на ракеты типа Atlas и Antares, поставка ракет-носителей «Союз-СТ» для запуска спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Эти договоренности могут быть разорваны – соответствующая возможность описывается в законопроекте о контрсанкциях, который Госдума рассмотрит 15 мая.

Что же касается Deep Space Gateway, то Роскосмос и корпорация Boeing намеревались подписать один из контрактов на встрече глав космических агентств в американском Колорадо-Спрингс.

Планировалось обсудить конфигурацию будущей космической станции и определиться с «зонами ответственности»: Россия была готова участвовать в создании шлюзового и обитаемого модулей, а также систем жизнеобеспечения.

Американцы же захотели получить все технические наработки российской стороны. В ответ российское правительство приняло решение не допустить этого «по соображениям технологической безопасности».

В ближайшее время должно состояться заседание экспортной комиссии, на которой решение о запрете передачи данных технологий США будет оформлено официально.

Отмечается, что потенциальный запрет на контракты с США и странами ЕС может ощутимо сказаться на Росатоме. Например, США зависят от российских поставок услуг по обогащению урана для АЭС, так как собственных мощностей у страны нет.

По данным экспертов, США импортируют до 95% необходимого урана, около половины этого объема может приходиться на Россию и Казахстан.

Соответственно, отказ от новых контрактов скажется на этих поставках, и американцам придется найти замену. Такое замещение возможно, а Росатом рискует постепенно потерять данный рынок.

Известно, что в случае с ЕС ключевые контракты по строительству АЭС уже подписаны (финский проект «Ханхикиви-1» и венгерский «Пакш-2»), однако в последнее время Росатом акцентирует внимание на рынке сервисных услуг для АЭС Центральной Европы.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп, проведя обстоятельные переговоры со своими советниками, распорядился отложить введение новых экономических санкций протий России, анонсированных ранее американским постпредом при ООН Никки Хейли.