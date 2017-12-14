Хейли забыли предупредить о пересмотре решения по антироссийским санкциям

Постпред США при ООН Никки Хейли не была своевременно проинформирована о приостановке введения новых санкций в отношении России, пишут американские СМИ.

Как пишет The New York Times со ссылкой на Лоуренса Кадлоу, главного экономического советника президента США Дональда Трампа, Хейли придерживалась политического курса страны, передает ТАСС.

«Этот курс был изменен, а ей (Хейли) не сказали об этом. Она, определенно, ничего не перепутала. Было неверно с моей стороны говорить такое, совершенно неверно», – сказал Кадлоу.



В воскресенье Хейли анонсировала введение против России новых американских санкций.

Кадлоу заявил во вторник на брифинге, что в Вашингтоне рассматривают вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций, но окончательное решение еще не принято. Кадлоу сказал, что Хейли «забежала вперед» и что она могла что-то «перепутать на этот счет».

«При всем уважении, я не путаюсь», – заявила в ответ Хейли.

По словам источников, Трамп выражал недовольство заявлениями Хейли относительно России. Он смотрел по телевизору выступление Хейли, критиковавшей Россию в связи с событиями на Украине. Трамп тогда дважды сердито выкрикнул: «Кто написал это для нее?».

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп, проведя обстоятельные переговоры со своими советниками, распорядился отложить введение новых экономических санкций протий России, анонсированных ранее американским постпредом при ООН Никки Хейли.