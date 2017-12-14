Белый дом разъяснил ситуацию со сроками введения новых санкций против России

Вашингтон рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, но окончательное решение не принято, заявил глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

Как сообщает ТАСС, на брифинге журналисты задали советнику Трампа вопрос, нет ли в администрации США какого-либо замешательства в связи с расширением санкционных списков.

«Нет, дело заключается в том, что есть перечень санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», – отметил Кадлоу.

Комментируя слова постпреда США при ООН Никки Хейли, пообещавшей новые санкции 16 апреля, Кадлоу отметил, что «она забежала вперед».

По его мнению, в связи с этим возникло недопонимание. При этом глава совета выразил несогласие с утверждением, что у Трампа с постпредом США при ООН возникли трения.

Накануне СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что Трамп, проведя обстоятельные переговоры со своими советниками, распорядился отложить введение новых экономических санкций протий России. До этого постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии уже в понедельник, 16 апреля. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли.

Также сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман направил в МИД письмо с предупреждением о подготовке новых санкций из-за поддержки Москвой режима Башара Асада.