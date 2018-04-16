Трамп распорядился отложить новые санкции против России

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...

CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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      НАТО провело учения вблизи российских границ

      В Латвии недалеко от города Даугавпилса прошли совместные учения итальянских и местных военных в рамках программы Enhanced Forward Presence, которая заключается в размещении НАТО своих контингентов по линии соприкосновения с Россией
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          Трамп распорядился отложить новые санкции против России

          16 апреля 2018, 21:36

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Президент США Дональд Трамп, проведя обстоятельные переговоры со своими советниками, распорядился отложить введение новых экономических санкций протий России, анонсированных ранее американским постпредом при ООН Никки Хейли, сообщили СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

          Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

          В воскресенье Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли.

          В воскресенье также сообщалось, что посол США в Москве Джон Хантсман якобы направил в российский МИД письмо с предупреждением о подготовке новых санкций из-за поддержки Россией сирийского лидера Башара Асада.


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