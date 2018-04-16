Трамп распорядился отложить новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп, проведя обстоятельные переговоры со своими советниками, распорядился отложить введение новых экономических санкций протий России, анонсированных ранее американским постпредом при ООН Никки Хейли, сообщили СМИ со ссылкой на источники в Белом доме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

В воскресенье Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли.

В воскресенье также сообщалось, что посол США в Москве Джон Хантсман якобы направил в российский МИД письмо с предупреждением о подготовке новых санкций из-за поддержки Россией сирийского лидера Башара Асада.