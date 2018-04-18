На замдиректора ФСИН Коршунова завели новое дело

В отношении замдиректора ФСИН Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей... «Злоупотребление должностными полномочиями», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Следствием установлено, что в 2015 году между УФСИН России по Крыму и Севастополю и ФГУП «Строительное управление № 23» ФСИН России» был заключен контракт на постройку СИЗО в Симферополе. В период с декабря 2015 года по январь 2016 года Коршунов, желая получить за свои услуги деньги, обеспечил заключение ФГУП «СУ-23» договора на строительство следственного изолятора с подконтрольным ему ООО «Юнистрой».



Коршунов знал, что это юрлицо не имеет денег и ресурсов для такого строительства, однако на счета организации были перечислены средства федерального бюджета в размере не менее 82 млн рублей.



По ее словам, в декабре 2016 года Коршунов в нарушение действующего закона организовал заключение допсоглашений с ООО «Юнистрой», в рамках которого фирме было дополнительно перечислено не менее 111 млн рублей.



«До настоящего времени ООО «Юнистрой» свои обязательства по строительству следственного изолятора не выполнило, объект не построен и не сдан в эксплуатацию. В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 миллионов рублей», – сказала Петренко.

Напомним, в сентябре задержали замглавы ФИН Олега Коршунова по подозрению в должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Правоохранители нашли при обыске у замдиректора ФСИН Олега Коршунова коллекцию часов и деньги в разной валюте на сумму в несколько миллионов рублей.

Несколько сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний уволены и привлечены к ответственности после того, как были проверены управления, которые курировал замглавы ведомства Олег Коршунов.

Сообщалось также, что Олега Коршунова Басманный суд отправил в СИЗО по подозрению в растрате по двум эпизодам. Сам Коршунов отказался признать вину.