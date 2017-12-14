Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым

Покинувшие Крым в 2014 году офицеры ВМС Украины попросили президента страны Петра Порошенко предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове, пригрозив в противном случае вернуться в Крым и принять гражданство России.

В открытом письме, текст которого приводит газета «Думская», моряки сообщают, что в 2014 году выполнили указания командования и покинули Крым, оставив на полуострове свое имущество и служебное жилье. Однако власти Украины до сих пор не сделали ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами.

«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», – говорится в письме.

Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

В начале года президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. В ответ премьер Украины Владимир Гройсман выдвинул «встречную инициативу» по возвращению полуострова под власть Киева.

Между тем, власти Крыма заметили, что Киев еще до воссоединения полуострова с Россией превратил находившуюся на полуострове военную технику в хлам.