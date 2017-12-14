Руководители космической отрасли Украины задержаны спецслужбами США

Во вторник спецслужбы США задержали председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и главу Конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтярева из-за сотрудничества с КНДР по ракетной программе.

Американские спецслужбы задержали руководителей космической отрасли Украины на 34-м космическом симпозиуме в штате Колорадо, сообщает «Новости Украины».

Основанием для задержания послужило подозрение в причастности чиновников к незаконной продаже в Северную Корею проектной документации для северокорейской ракетной программы. Сообщается, что посол Украины в США Валерий Чалый экстренно вылетел в Колорадо из Вашингтона, чтобы уточнить обстоятельства задержания.

На прошлой неделе коллектив украинского конструкторского бюро «Южное» создал неофициальный сайт организации, на котором рассказал о провалах и коррупционных скандалах гендиректора Дегтярева, а также потребовал его отставки.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Госдеп воспринял сообщение о ракетных поставках с Украины в КНДР.