Коллектив украинского КБ «Южное» взбунтовался против директора

Коллектив украинского конструкторского бюро «Южное» создал неофициальный сайт организации, на котором рассказал о провалах гендиректора КБ Александра Дегтярева и потребовал его отставки.

На сайте опубликована схема бизнес-интересов семьи Дегтярева, информацию о неудачных запусках ракет, сведения о других управленческих провалах гендиректора. В частности, сотрудники «Южного» пишут о продаже ракетных технологий Индии, попытке продажи советских технологий полета на Луну Китаю, отказе Бразилии от совместного с Украиной строительства ракеты «Циклон-4».

«Здесь – вся новейшая история КБ «Южное», некогда легендарного конструкторского бюро, которое при руководителе Дегтяреве превратилось в источник его личного обогащения и бюджетную черную дыру. Деятельность Дегтярева на посту генерального директора и генерального конструктора «Южного» не дала украинскому космосу ничего. Все проекты Дегтярева заканчивались провалами и мультимиллионными убытками для бюджета. При Дегтяреве Украина утратила статус космической державы», – сообщается на сайте.

В сообщении на ресурсе говорится, что Дегтярев и его родня значительно обогатились за последние годы. «Пока трудовой коллектив и конструкторское бюро вели нищенское существование, получая подачки из госбюджета и списание долгов, в распоряжении Дегтярева, его сына, жены и невестки находились собственный банк, ряд предприятий, рестораны, земли, дома и квартиры», – указано в письме к посетителям.

«Наша цель – отставка Дегтярева со всех занимаемых в КБ постов, привлечение его к ответственности за все совершенные против бюро и государства преступления», – говорится в сообщении. Текст обращения подписан «трудовым коллективом КБ «Южное» при поддержке молодых патриотов».

10 апреля КБ «Южное» исполнилось 64 года. Александр Дегтярев руководит предприятием с 2010 года.