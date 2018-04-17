В Кремле пожелали, чтобы из-за ситуации с Telegram никто страдал

В Кремле рассчитывают, что из-за ситуации вокруг мессенджера Telegram никто не будет страдать – ни другие мессенджеры и сервисы, ни россияне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, мы рассчитываем на то, что никто не будет страдать, те, кто не имеет к этой ситуации отношения. Естественно, мы рассчитываем на то, что со временем эта ситуация будет всеми необходимыми техническими средствами отрегулирована так, чтобы, с одной стороны, исполнялось решение суда в отношении мессенджера, а, с другой стороны, – (чтобы) это никак не затрагивало какие-либо другие функции, или сервисы, или программы, или приложения в интернете», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что в результате противостояния мессенджера и Роскомнадзора могут пострадать «много граждан, которые к этой ситуации никакого отношения не имеют».

Он заявил также, что Кремле рассчитывают, что руководство мессенджера Telegram в будущем выполнит условия суда, в результате чего сервис может быть разблокирован, и заявил, что в компетенцию Кремля не входит оценка эффективности выполнения решения суда, вынесенного в отношении мессенджера.



«В компетенцию Кремля, безусловно, не входят вопросы оценки эффективности выполнения решения суда. Решение суда вынесено, в решении говорится, что блокировка будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены необходимые условия», – сказал Песков журналистам.



«Мы надеемся, может быть, что когда-то эти условия будут выполнены мессенджером, и он вернется. А что касается оценки эффективности, то это не наша работа», – сказал он.



Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «сейчас есть решение суда, которое исполняется».

Напомним, в пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя попытки пользователей обойти блокировку мессенджера Telegram, призвалпользователей Telegram «не играть в прятки».

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