Кремль призвал пользователей Telegram «не играть в прятки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал попытки пользователей обойти блокировку мессенджера Telegram.

«Это – не игра в прятки и догонялки»,– заявил Песков, передает РИА «Новости».

В понедельник Роскомнадзор направил российским операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.