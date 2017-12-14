Роскомнадзор начал блокировку Telegram

Роскомнадзор направил российским операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру Telegram.

В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к Telegram. В связи с этим информация о мессенджере направлена операторам связи для ограничения доступа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Telegram-канал Mash сообщает, что у некоторых пользователей сайт telegram.org уже не работает.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что процесс блокировки мессенджера может занять несколько часов. «Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», – заявил Жаров.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения по апелляции. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.

Также сообщалось, что Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров адреса для блокировки Telegram на российской территории в понедельник, 16 апреля.

Как отметил управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, основатель мессенджера Павел Дуров «мог бы делиться перепиской, если б захотел», но «ему важнее пиар». «Если его здесь заблокировали, для него это – как орден повесили на грудь», – сказал Ашманов.

В свою очередь советник президента по интернету Герман Клименко заметил, что Дуров уже два с половиной года наотрез отказывается разговаривать с государством. Также, по его мнению, после решения суда все чиновники должны покинуть Telegram.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.