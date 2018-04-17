Два этажа ТРК «Зимняя вишня» могли достроить самовольно, заявил в ходе заседания в Совфеде министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

«Предварительная информация о трагедии в Кемерово свидетельствует о том, что верхние два этажа были просто самовольно достроены, то есть это был самострой. Почему не было реакции контролирующих органов на самострой – это уже вопрос к ведомствам, которые занимаются контролирующей деятельностью», – передает РИА «Новости» слова министра.

Мень отметил, что регулирование вопросов безопасности обеспечивается целым рядом сводов правил, а их восемь, а требования к эвакуации четко регламентированы.



«Контрольными функциями наделены Ростехнадзор и региональные службы стройнадзора, которые подчиняются непосредственно губернатору», – сказал Мень.



Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека. После этого СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.